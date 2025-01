📷 Beerschot brengt pakkend eerbetoon aan Rik Coppens in cupmatch

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot heeft groot nieuws voor haar supporters ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de club. Er wordt een 'retro cup shirt' gepresenteerd, ter ere van clublegende Rik Coppens.

Dit speciale shirt bevat een van de oudste clublogo’s van Beerschot, hetzelfde logo dat ook op de kist van Rik Coppens staat. Coppens, een icoon van de club, speelde maar liefst 362 wedstrijden voor Beerschot en scoorde 258 doelpunten.

De club zal het retro shirt dragen tijdens de cruciale bekerwedstrijd tegen Anderlecht, die morgen om 20u30 plaatsvindt. Deze match is belangrijk voor Beerschot in de strijd om een plek in de halve finale van de Croky Cup.

Eerder dit seizoen vierde Beerschot haar 125-jarig bestaan in stijl tegen KV Kortrijk. De feesteditie in het Olympisch Stadion eindigde op een 2-2 gelijkspel.

Fans die het retro cupshirt willen bemachtigen, kunnen het vanaf morgen kopen in de Beerschot fanstore. Het shirt is een eerbetoon aan een van de grootste iconen van Beerschot, en het biedt een tastbare herinnering aan de rijke historie van de club.

Na de bekerwedstrijd tegen Anderlecht, sluit Beerschot de week af met de altijd beladen Antwerpse stadsderby tegen Antwerp. De derby is altijd een hoogtepunt in het seizoen.