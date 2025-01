Zandbak van Kiel eiste nieuw slachtoffer bij Anderlecht... David Hubert ziet kopzorgen nog groter worden voor Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De verdedigende problemen waren nog niet groot genoeg bij Anderlecht. Tegen Beerschot zag David Hubert waarschijnlijk ook zijn laatste linksback uitvallen.

Ludwig Augustinsson was bezig aan een goeie match tegen de Ratten, maar verscheen in de tweede helft ineens niet meer op het veld. De Zweed bleef in de kleedkamer, waarschijnlijk weer met een blessure.

"Hij voelde iets na een kwartier", aldus David Hubert. Het ziet ernaar uit dat hij een spierblessure in de dij opliep. Dat maakt het allemaal niet makkelijker voor David Hubert, want ook Moussa N'Diaye haalt waarschijnlijk de match tegen Club Brugge van zondag niet.

Dat betekent dat er geen enkele linksback overblijft. Tegen Beerschot moest Thomas Foket daar gaan depanneren, maar hij voelt zich uiteraard meer comfortabel op rechts. "Ik moet oplossingen vinden met het personeel dat ik heb", haalde Hubert de schouders op.

Een probleem, want de flanken bij Club zijn toch niet van de poes, met Tzolis en Skov Olsen en twee oprukkende backs met De Cuyper en Sabbe of Seys. Dat wordt dus weer puzzelen voor de paars-witte trainer.

Tegen STVV stond Nunzio Engwanda nog rechtsback, maar dat was niet meteen een geslaagd experiment. Mogelijk kiest Hubert straks voor een driemansverdediging, maar dan moet Amando Lapage of Nunzio Engwanda wel starten.