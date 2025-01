Nacer Chadli spreekt voor het eerst na zijn aakomst bij Standard en legt keuze uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nacer Chadli heeft de Standard-supporters verrast door te tekenen voor SL 16. Een terugkeer naar Luikse grond waar hij nog wat uitleg bij gaf.

Nacer Chadli in het shirt van Standard, een beeld dat we nooit dachten te zien naarmate de voormalige Rode Duivel dichter bij het einde van zijn carrière leek te komen - vooral na het dragen van het shirt van rivaal Anderlecht.

Maar de Luikse supporters hebben hem dat nooit echt kwalijk genomen, en de droom is werkelijkheid geworden voor Chadli. Tenminste gedeeltelijk, want hij zal voor het U23-team van Standard spelen. Hij gaf er zelf nog wat meer uitleg bij.

"Ik wilde gewoon weer gaan voetballen. Gedurende deze 4 maanden zonder club heb ik geen bal aangeraakt, en ik wilde niet op die manier eindigen", zei hij. "Als je stopt voor 6 maanden tot een jaar, is het voorbij, dan kom je niet meer terug. Dat wilde ik niet."

De voormalige speler van Tottenham en Monaco heeft dus besloten een nieuw, en misschien wel laatste hoofdstuk aan zijn carrière toe te voegen. "Ik ben weer begonnen met trainen met de groep en als je traint, is het met een doel, namelijk spelen, dat is het leukste", gaat Chadli verder. "Ze hebben me hier die mogelijkheid gegeven."

Op 35-jarige leeftijd zal de voormalige Belgische international de ervaren speler zijn waar SL16 goed aan zal hebben om de lat hoger te leggen. "We zullen hard werken en proberen het team zoveel mogelijk te helpen", besluit Nacer Chadli met een glimlach.

SL 16 zou dit weekend zijn seizoen hervatten met een uitwedstrijd bij Excelsior Virton, maar dat zal uiteindelijk niet doorgaan: er werd een algemene afgelasting aangekondigd vanwege de weersomstandigheden. Nacer Chadli zal dus zijn debuut maken, als alles goed gaat, op zondag 19 januari tegen Binche.