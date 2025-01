KV Mechelen duikt diep in het rood: kapitaalinjectie moet Malinwa beter maken

KV Mechelen heeft in het seizoen 2023-2024 een nettoverlies van ruim 11 miljoen euro geleden. Ondanks enkele verzachtende omstandigheden is het eigen vermogen van de club sterk gedaald.

De club haalde ongeveer 10 miljoen euro binnen uit de transfers van Ngal’ayel Mukau naar Lille en Munashe Garananga naar Kopenhagen. Deze inkomsten konden echter niet worden meegenomen in het afgelopen boekjaar, omdat de transfers na 30 juni plaatsvonden. Ze zullen wel bijdragen aan het lopende seizoen.

Een schikking van 4,6 miljoen euro met de Bijzondere Belastinginspectie, in het kader van een onderzoek naar frauduleuze praktijken uit het verleden, was een van de grootste kosten. De club benadrukt dat dit een eenmalige last is en niet opnieuw zal voorkomen.

Kapitaalsverhoging

Het eigen vermogen van KV Mechelen dook op 30 juni 2024 naar een negatief saldo van 4,6 miljoen euro, een forse daling ten opzichte van het jaar ervoor. Om dit te corrigeren, werd besloten tot een kapitaalverhoging van zes miljoen euro.

KV Mechelen blijft afhankelijk van transferopbrengsten om korten te dichten. In de huidige wintermercato wordt gehoopt op nieuwe inkomsten.

Dankzij de kapitaalverhoging en de verwachte opname van transferinkomsten in het lopende boekjaar, verwacht KV Mechelen dat de financiële situatie in 2024-2025 zal verbeteren. Malinwa staat momenteel tiende in de Jupiler Pro League.