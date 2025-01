'OH Leuven gaat zich versterken met 21-jarige verdediger van Olympique Marseille'

OH Leuven is deze winter alweer actief op de transfermarkt. De club is ook bezig met toekomstgerichte transfers.

OH Leuven staat momenteel 11e in de Jupiler Pro League en is nog niet helemaal veilig van de degradatie. Winterse versterking is zeer welkom.

Maar de club gaat niet alleen voor spelers die meteen inzetbaar zijn bij de A-ploeg. OHL maakt werk van een toekomstgerichte transfer op dit moment.

Volgens Het Nieuwsblad is Rogerio Nyakossi op weg naar naar de studentenstad. Nyakossi is een 21-jarige centrale verdediger die bij Olympique Marseille speelt.

Alleen komt hij daar uit voor de B-ploeg: dit seizoen zat hij bij de A-kern slechts twee keer op de bank in de Ligue 1. Hij kwam in 2022 over van FC Servette maar kon nog niet doorbreken.

OH Leuven wil hem halen om de kern eerst in de breedte te versterken. Op termijn zou het wel de bedoeling zijn dat Nyakossi een vaste waarde wordt.