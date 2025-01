Anderlecht doet wel heel onverwachte ontdekking, gok van David Hubert draait héél goed uit: "Een vermoeden"

Weet u dat ze vorige week zelfs binnen de club verbaasd waren toen ze de naam van Ali Maamar in de selectie van David Hubert zagen prijken. Ook wij waren dat, want hij was ons nog nooit echt opgevallen bij de Futures. Is dat even een verrassing gebleken...

Maamar stond zowel tegen Club Brugge als tegen Antwerp in de basis en trok meer dan zijn streng. Tegen The Great Old was hij zelfs de beste man op het veld, samen met Yari Verschaeren.

De linksback mocht van David Hubert mee gaan helpen op het middenveld bij balbezit. De inverted wingback, zoals Vincent Kompany die introduceerde in Anderlecht. Een systeem dat hem op het lijf geschreven staat blijkbaar.

Maamar was samen met Verschaeren zelfs de beste man op het veld. Dat mogen we een verrassing noemen voor een jongen die bij de beloften nooit was opgevallen.

Maar David Hubert geloofde in hem en Anderlecht gaf hem zelfs verleden week nog een contractverlenging (en verbetering). "Ik ken Ali al 2,5 jaar en ik heb zelfs nog met hem op het veld gestaan", legde Hubert uit.

"Ik weet wat hij in zijn mars heeft en wat voor een motor hij heeft. Maar dat hij dit op dit niveau brengt, dat is een bevestiging van het vermoeden dat ik had. Maar het moet er nog altijd uitkomen. Het is helemaal zijn verdienste."