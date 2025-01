Nieuwe bondscoach heeft nog dringender dossier dan 'Thibaut Courtois' op te lossen: deze speler moet absoluut overtuigd worden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als Vincent Mannaert met potentiële nieuwe bondscoaches praat, spreekt hij ook over de moeilijke dossiers en de kandidaten hun visie daarop. Uiteraard komt dan telkens Thibaut Courtois ter sprake, maar dat is iets dat zichzelf gaat oplossen. Een ander geval is dat van Konstantinos Karetsas.

Waarom zeggen we dat het dossier Courtois zichzelf wel gaat oplossen? Omdat de speler zelf de intentie heeft om terug te keren nu Domenico Tedesco is vertrokken en elke coach met een beetje visie de beste doelman ter wereld wel zal willen terughalen. Courtois keert terug In de kleedkamer zal er moeten gesproken over hoe de doelman de ploeg in de steek liet, maar met de steun van De Bruyne en Lukaku zal dat wel los lopen als Courtois zelf ook zijn kant van het verhaal wil vertellen. Uiteraard zal zijn terugkeer wel pijnlijk zijn voor Koen Casteels en Matz Sels, maar je kan nu eenmaal niet om hem heen. Eigenlijk heeft deze ploeg wel een speler nodig die eens op tafel wil kloppen. Courtois is zo iemand, dat weet iedereen. Hij duldt geen matchen waarin er niet door iedereen op 100 procent gespeeld wordt. Maar wat belangrijker is: binnen afzienbare tijd moeten we afscheid nemen van de laatste leden van de Gouden Generatie. Kevin De Bruyne zal geen vier jaar meer naar Tubeke afzakken. Romelu Lukaku eveneens niet. Karetsas is de meest logische opvolger voor KDB De nieuwe bondscoach moet een nieuwe ploeg bouwen en er is momenteel nood aan een speler die door KDB onder de vleugels kan genomen worden om hem op te volgen. Dan denken we eigenlijk maar aan één naam: Konstantinos Karetsas. De 17-jarige aanvallende middenvelder van Genk is een enorm talent, maar speelt nog niet alles bij de Limburgers. Maar niemand die eraan twijfelt dat hij een grote carrière kan maken. Hij twijfelt wel nog tussen de Griekse en de Belgische nationale ploeg. Het is dus niet te vroeg om hem er nu al bij te nemen. Youri Tielemans werd zo ook klaagestoomd, net als De Bruyne in het begin van zijn carrière. Vincent Mannaert neemt dat inderdaad mee in de gesprekken. Er moet immers op korte en lange termijn gedacht worden. En Karetsas nu overtuigen zou al een hele opluchting zijn voor velen bij de KBVB.