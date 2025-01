"Misschien hadden ze schrik": Radja Nainggolan spreekt klare taal over gemiste deal met ploeg uit JPL

Radja Nainggolan ging deze week aan de slag bij Lokeren-Temse. Het werd zo Challenger Pro League, terwijl de Jupiler Pro League ook een optie was.

Geen buitenland, geen Jupiler Pro League. Lokeren-Temse uit de Challenger Pro League is de ploeg die Radja Nainggolan wist te overtuigen om bij hen aan te sluiten.

Clubvoorzitter Hans Van Duysen is duidelijk over zotte uitgaven. “Ik probeer de club met een hart maar ook als een gezond bedrijf te leiden”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Als je het seizoen met een bepaalde kern start en ziet dat je moet bijsturen, is er nog altijd een reservepotje. Dat potje is al aangesproken en misschien zitten we er licht boven, maar we doen geen gekke dingen. Radja is niet gekomen naar Lokeren voor het grote geld, want het grote geld zit hier niet.”

Na een mondelinge overeenkomst werd 24 uur later alles op papier gezet. Dat deed Nainggolan zelfs zonder makelaar. Toch knaagt het bij onze landgenoot dat het uiteindelijk niet Beerschot geworden is.

“Ik heb met de nieuwe voorzitter (Selahattin Baki, red.) gepraat”, reageert Nainggolan. “Ik weet niet waarom het niet doorging. Misschien hadden ze schrik om een 'naam' binnen te halen. Beerschot zou nog mooi geweest zijn als eersteklasser. Als eindpunt in mijn carrière zou dat de cirkel rond gemaakt hebben.”