Jonas De Roeck zwaar gefrustreerd omwille van één fase: "Het was gewoon een aanslag!"

Antwerp-coach Jonas De Roeck kon na de wedstrijd tegen STVV zijn frustratie niet verbergen. Aanleiding was een duel waarbij Gyrano Kerk geblesseerd uitviel na een zware ingreep van STVV-verdediger Belaid.

De Roeck uitte na afloop zijn ontgoocheling over het feit dat er niet werd ingegrepen door de scheidsrechter of de VAR. "Ik heb het moment goed bekeken en het is onbegrijpelijk dat er niet werd ingegrepen", begon De Roeck.

Hij verwachtte gewoon rood voor Belaid. "Kerk liep op volle snelheid richting doel toen hij door een roekeloze trap tegen zijn schouder werd neergehaald. Dat was geen gewone overtreding, het was gewoon een aanslag. Hij moest met een blessure het veld verlaten, en dat is heel jammer voor ons."

De coach gaf aan dat het incident bepalend had kunnen zijn voor de wedstrijd. "Dit zijn precies die momenten waarbij je een interventie van de VAR verwacht", vervolgde De Roeck. "Misschien heeft de scheidsrechter het niet gezien, maar dat is geen excuus. Een overtreding als deze moet worden bestraft. Het heeft niet alleen invloed op de wedstrijd, maar ook op de speler die gekwetst moet afhaken."

Hoewel de wedstrijd uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel eindigde, vond De Roeck het lastig om zich over dat resultaat te verheugen. "Een 1-1 is op zich een terechte uitslag, maar ik zit er echt mee in. Dit duel had een heel andere wending kunnen krijgen als die overtreding juist beoordeeld was."

Met Kerk als geblesseerde uitvaller staat Antwerp mogelijk voor nieuwe personeelsproblemen. Ook van Tjaronn Chery is het nog niet duidelijk of hij de match van volgende zondag haalt.