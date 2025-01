Frank Boeckx spreekt klare taal over terugkeer van Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach. Het is nu uitkijken of dat een terugkeer van Thibaut Courtois tot gevolg zal hebben.

De meningen over de aanstelling van Rudi Garcia als bondscoach zijn enorm verdeeld, al is de algemene teneur wel nog altijd dat het eens tijd was voor een Belg.

Ook analist Frank Boeckx is die mening toegedaan. Garcia kan de nodige adelbrieven voorleggen, al dateren die wel al van eventjes geleden.

Het is uitkijken naar hoe de Fransman zijn selecties zal maken. “We weten nu met z’n allen dat op potentieel selecteren niet werkt. Op EK’s en WK’s heb je een goeie mix nodig”, zegt Frank Boeckx bij Het Laatste Nieuws.

Ervaring is broodnodig in een spelerskern. Met Thibaut Courtois bijvoorbeeld krijg je die zeker. Afwachten wat Garcia doet.

“Als Courtois niet gekwetst is, hoort hij in het doel van onze Duivels. Punt. We moeten respecteren dat hij vond dat het met Tedesco niet langer lukte. Maar nu zou ik zeggen: welkom terug, Thibaut”, besluit de analist.