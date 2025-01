Supporters houden collectief hart vast over Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was al een tijdje geleden, maar Hans Vanaken is ziek. De middenvelder van Club Brugge moet de wedstrijd tegen KV Kortrijk aan zich voorbij laten gaan. En dus maakt iedereen zich meteen collectief zorgen.

Woensdag staat er een levensbelangrijk duel voor Club Brugge op het programma op bezoek bij Manchester City. Dan wordt er volop gerekend op de metronoom die Hans Vanaken is.

Volgens diverse bronnen zou de match tegen The Citizens voorlopig nog niet in het gedrang komen, ook al is Vanaken voor de match tegen KV Kortrijk dus wel ziek. De komende uren en dagen zal er meer uitsluitsel komen.

Hoelang is dit al niet geleden dat we gestart zijn zonder Hans — Angelo Beernaert (@abe_twit) January 25, 2025

Op de sociale media waren er alvast heel wat supporters die zich zorgen maakten over Vanaken. Het was dan ook al heel lang geleden dat hij nog eens een wedstrijd moest missen vanwege ziekte.

Tijdens de coronacrisis was hij ook al eens twee weekjes afwezig. In het algemeen miste hij in zijn hele profcarrière nog steeds heel weinig wedstrijden en nooit meer dan vijf na elkaar.

Vanaken :,( — Gauth (@GauthierDaNave) January 25, 2025

Vanaken pas sur la feuille, magnifique la clim ! — Lerouche-91✋🔴⚪ (@lerouche91) January 25, 2025