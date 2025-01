🎥 Huerta had Lotto Park bijna doen ontploffen en Chino is al enorm geliefd: "Ik was al aan het vieren"

Twee wedstrijden en bijna twee doelpunten voor "Chino" Huerta! De Mexicaan zag zijn geweldige volley op de lat en vervolgens op de doellijn belanden.

Eerste basisplaats voor César Huerta zondag, en een eerste keer in het Lotto Park die goed verliep. Het had zelfs een droom kunnen worden als, in de 20e minuut, de volley van de Mexicaan een paar centimeter verder was gestuiterd in plaats van op de doellijn van Ortwin De Wolf na de dwarsligger te hebben geraakt.

"Ik heb de beelden nog niet gezien maar ze vertelden me dat het heel, heel dichtbij was om binnen te gaan", zei Huerta na de wedstrijd in antwoord op een verzoek van een Mexicaanse journalist die speciaal uit Nederland was gekomen voor hem. "Natuurlijk dacht ik dat het erin zou gaan, ik vierde het doelpunt zelfs al (gelach). Maar zo is voetbal. Ik ben vooral blij met de overwinning van het team."

😱 | César Huerta was ZO dichtbij zijn tweede doelpunt voor @rscanderlecht! 🤏🧨 #ANDKVM pic.twitter.com/V5S9B7DSXH — DAZN België (@DAZN_BEFR) January 26, 2025

Huerta moet zich nog aanpassen aan de taal... en aan de kou

Net als al zijn teamgenoten vervaagde "Chino" een beetje gedurende de wedstrijd. "Ik pas me nog steeds aan en ik voel me steeds beter, heel duidelijk. Maar in de eerste helft was er wat adrenaline die me dreef en daarna is het anders. Het is ook erg koud en ook al raak ik er gewend aan, terugkomen van de kleedkamer na een helft te hebben gerend was moeilijker", erkende de Mexicaanse vleugelspeler met een glimlach.

Ook de communicatie met zijn teamgenoten is geen probleem, aangezien verschillende Paars-Witte spelers Spaans spreken en hij zelf vooruitgang boekt in het Engels. "Het is vrij eenvoudig omdat sommige van mijn teamgenoten Spaans spreken en ik heb basiskennis van het Engels. En dan is de taal van het voetbal universeel (glimlach)".

Eén ding is zeker: op dit tempo zal "Chino" al snel het hele Lotto Park voor zich winnen. "Het is heel ontroerend voor mij om de supporters mijn naam te horen zingen, dat maakt me erg gelukkig. Maar ik voel ook de verantwoordelijkheid om die liefde terug te geven", besluit de Mexicaan.