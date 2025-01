Advocaat Nainggolan haalt uit naar justitie en procureur in bijzonder: "Betreurenswaardig"

Omar Souidi, de advocaat van Radja Nainggolan, uitte zijn verontwaardiging over de manier waarop de voormalige Rode Duivel werd behandeld na zijn arrestatie in een drugsonderzoek.

Nainggolan, die inmiddels onder voorwaarden is vrijgelaten, zou volgens Souidi zwaar getroffen zijn door de negatieve media-aandacht die zijn naam met drugshandel in verband brengt. "Het is heel zwaar voor hem dat hij als bekende persoon in alle kranten en media wordt geassocieerd met drugstrafiek", verklaarde Souidi, die spreekt van ernstige reputatieschade voor de voetballer, bij VRT.

Souidi is van mening dat deze schade voorkomen had kunnen worden als de procureur in Brussel zijn communicatie anders had aangepakt. "Die procureur heeft met een fanfare een publiciteitsshow opgezet en alle journalisten als een magneet aangetrokken", aldus de advocaat.

Volgens hem is de manier waarop de informatie werd gedeeld niet alleen onterecht maar ook schadelijk voor Nainggolan, die onterecht werd gelinkt aan een drugsonderzoek zonder dat de feiten helder waren.

De advocaat uitte ook zijn bezorgdheid over de motivatie van de procureur om zulke gevoelige informatie publiekelijk te maken. "Wat gaat er in het hoofd van een procureur om, die bovendien recentelijk is aangesteld, om zo enthousiast in een communiqué te vertellen dat een voetballer met initialen R.N. is gearresteerd?" vroeg Souidi zich af.

Souidi beschuldigt de procureur ervan over de schreef te zijn gegaan door de zaak op deze manier te behandelen. "Het is nu bijna onmogelijk om de reputatie van Radja te herstellen", voegde hij eraan toe.

De advocaat sluit af met kritiek op de overenthousiasme van de procureur, die volgens hem een "trofee" wilde behalen door deze zaak zo publiekelijk aan te pakken. "Het lijkt erop dat ze wil laten zien hoe hard ze werken", zei Souidi.