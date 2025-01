Hernan Losada (ex-Beerschot en Deinze) laat zich uit over potentiële nieuwe trainersjob: "Een ding is zeker"

Hernan Losada zit al anderhalve maand zonder job sinds de Argentijn zijn job bij KMSK Deinze in rook zag opgaan. De Argentijnse coach en gewezen speler van Beerschot heeft nu gereageerd op die hele zaak en zich al uitgelaten over zijn toekomst.

Hernan Losada was met KMSK Deinze zeker niet slecht aan het seizoen begonnen, maar door het failliet van het team hield de ploeg op met bestaan en zo waren zowel de spelers als de staff plots hun job kwijt.

Wat brengt de toekomst?

"Ondertussen ben ik al een beetje bekomen van wat daar gebeurd is, maar het was wel een zware klap", aldus Hernan Losada bij MidMid over de hele zaak. "Niemand had het verwacht."

Hij heeft ook meteen gesproken in de podcast over wat zijn toekomst mogelijk zou kunnen brengen. Een maand geleden was er nog contact met Lierse, maar zij kozen uiteindelijk een andere oefenmeester.

Kansen zullen komen

"Alles hangt af van de opportuniteit die zich eventueel zou aandienen. Welke club, welk moment, ...? Misschien kom je terecht in een club die al kijkt naar volgend seizoen toe."

"Misschien schieten er clubs in paniek om in 1A te blijven of iets anders? Ik weet het niet, het is afhankelijk van veel situaties en factoren. Een ding is zeker: ik wil in Europa blijven. Ik vind mezelf nog te goed om in een stoel te zitten zonder job. Ik heb veel geleerd en ben supergemotiveerd met veel energie, een andere kans zal komen."