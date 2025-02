'Anderlecht heeft nog één groot doel op de wintemercato'

Anderlecht heeft al mooi werk geleverd op de transfermarkt. De club is nog op zoek naar een spits, nadien zal het waarschijnlijk stoppen met winterse transfers.

Anderlecht moest deze winter koste wat het kost aan de bak op de transfermarkt. De club heeft zeer gerichte transfers gedaan, te beginnen met César Huerta.

Hier was in de media heel veel over te doen, ook omdat het afronden wat langer duurde dan verwacht. Nadien kwam Adryelson ook al snel over.

Uiteindelijk werden Lucas Hey en Cedric Hatenboer ook aangetrokken. Mooi werk van Olivier Renard, maar het zit er nog niet op.

Volgens Sacha Tavolieri wil paars-wit nog een spits huren, met of zonder optie tot koop. Nadien is de kans groot dat Anderlecht een punt zet achter zijn wintermercato.

Er is natuurlijk nog het dossier van Amuzu, al moet die niet per se vertrekken. Als hij dat toch doet, kan het natuurlijk nog wel dat Anderlecht een vervanger gaat halen.