Genk-coach Thorsten Fink wil nog wat kwijt na logische overwinning tegen Beerschot: "Dat is niet oké"

KRC Genk verliest niet in eigen huis dit seizoen. Dat hebben Thorsten Fink en zijn troepen nog maar eens bewezen door met 1-0 te winnen van Beerschot.

Een duel tussen de leider van de competitie en de laatste in de stand. Zonder voorzichtig te zijn mogen we dan wel zeggen wie er de torenhoge favoriet is. Toch was de overwinning niet zo vanzelfsprekend volgens Genk-coach Thorsten Fink.

"Ik ben heel trots op mijn ploeg", opende hij op zijn persmoment. "Iedereen heeft het over woensdag, maar Beerschot kwam vandaag nog wel over de vloer. Ze staan laatste, iedereen verwacht dat we zomaar met 3 of 4-0 winnen. Dat is niet oké."

"Zij scoorden drie doelpunten tegen Club Brugge, ze behaalden een punt tegen Antwerp", benadrukt hij nog eens dat Beerschot wel degelijk gevaarlijk kan zijn. "Ik ben dus heel trots op de manier waarop mijn ploeg zich presenteerde vandaag."

"Het balbezit was goed, net als de pressing. Alleen in het laatste derde van het veld was het niet altijd genoeg vandaag. Als er een tweede goal komt, dan kun je wat meer relaxen natuurlijk", besluit hij.

Genk is nu ook meteen zeker van een plaats in de Champions' Play-offs. Maar geen tijd om te rusten: woensdag volgt de belangrijke bekermatch tegen Club Brugge. Dan moeten de Limburgers een 2-1 achterstand weten in te halen.