Serge Gumienny bijzonder streng: "Een slimme ref had dat anders gefloten..." en "Donkerrood in plaats van geel"

Ook afgelopen weekend waren er heel wat controversiële fases. We halen er samen met ex-scheidsrechter Serge Gumienny twee uit.

Union SG kreeg in het duel tegen STVV twee strafschoppen. Over de tweede moet niet gediscussieerd worden. Dat was een heel domme actie van Ogawa.

De eerste vindt Serge Gumienny heel erg goedkoop gegeven. “Dit is een schoolvoorbeeld van het soort vederlichte penalty's waarvan ik dacht dat ze niet meer gefloten gingen worden”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Vanop minder dan een meter kreeg Godeau de bal in de kluts tegen zijn hand. Het contact is duidelijk, maar moet dit bestraft worden met een strafschop? Ik vind van niet”, gaat hij verder.

Er vielen het afgelopen weekend heel wat strenge rode kaarten, maar de fout die zeker eentje moest krijgen werd dan weer slechts met geel bestraft.

“Ik heb het over de tackle van Standard-verdediger Lawrence op de enkel van Cercle-speler Nunes. Voor mij verdiende dat donkerrood. Met die intensiteit, aan die snelheid, met de voet vooruit, boven de enkel van de tegenstander. Dat moet bestraft worden”, gaat Gumienny verder.

“Als je dit laat passeren, dan zien we het volgende week gewoon opnieuw. Van Wim Smet is geweten dat hij niet de strengste is, maar deze speler had hij gewoon naar binnen moeten sturen”, besluit hij.