Steven Defour moet er ondanks voorstel niet van weten: "Dat zit er niet meer in voor mij"

Steven Defour blijft Standard ondanks alles van dichtbij opvolgen. Toch is zelfs een bezoekje aan Sclessin geen optie.

Steven Defour blijft graag op de hoogte van wat er allemaal bij Standard gebeurt. Het is leuk om te zien dat de club op het randje van de top zes staat.

“Het blijft een unieke club met een geweldige achterban. Alleen hun voetbal ... Sorry, maar het spel doet dit seizoen echt pijn aan de ogen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Defour keek op televisie naar de match van Standard tegen Dender. “Het heeft me veel moeite gekost om die match uit te kijken”, gaat hij verder. Al moet Defour ook toegeven dat trainer Ivan Leko knap werk levert met het spelersmateriaal dat hij maar ter beschikking heeft. Alles moet wijken voor het resultaat.

Het programma zou wel eens in hun voordeel kunnen zijn. “Er wacht hen nog een loodzwaar programma, maar in die matchen kunnen ze wel hun geliefkoosde spel spelen. Stel je voor dat ze straks in de Champions Play-offs staan. Dan moet Leko toch verkozen worden tot Trainer van het Jaar?”

Eric Gerets doet Defour in de krant het voorstel om Defour mee te nemen naar Sclessin en samen de aftrap te geven. Dan kan het publiek hem niet uitfluiten.

“Merci voor het voorstel, Eric. Maar het is wat het is. Standard is nu eenmaal passie. In positieve, maar ook in negatieve zin”, besluit Defour.