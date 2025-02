Antwerp-coach Jonas De Roeck blikt ambitieus vooruit op clash met Anderlecht in halve finale van de Croky Cup

Woensdagavond wordt bepaald wie de eerste finalist zal zijn van de Croky Cup dit seizoen. Donderdag vechten Anderlecht en Antwerp uit wie van hen ook doorstoot naar de finale.

Woensdag staan Club Brugge en KRC Genk oog in oog tijdens de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. De eerste finalist is straks gekend, de andere op donderdag pas.

Dan staan Antwerp en Anderlecht tegenover elkaar. The Great Old speelt op de Bosuil en moet daar een 1-0 achterstand nog inhalen. Dat wil de coach Jonas De Roeck in 90 minuten klaarspelen.

Een scenario als tegen Club Brugge hoeft dus niet voor hem. "Neen, want dat zou betekenen dat het verlengingen worden. In het ideale scenario scoren we in negentig minuten twee keer meer dan de tegenstander", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

Maar voor eigen publiek verlengingen spelen, dat kan een voordeel zijn, heeft het verleden al bewezen. "Dat is zo. En met dat scenario houden we eveneens rekening. De finale behalen is onze enige doelstelling. Het publiek gaat, zoals vaak, een rol moeten spelen."

Hij had ook nog enkele mooie woorden voor Mahamadou Doumbia. "Door zijn fysieke progressie – en meer intensiteit met/zonder bal – is hij geëvolueerd naar een betrouwbare middenvelder die rust uitstraalt."