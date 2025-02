Dat zal een serieuze boost zijn: David Hubert ziet twee sterkhouders terugkeren voor Antwerp en geeft belangrijke update over Jan Vertonghen

Donderdag zal Anderlecht naar Antwerpen reizen. De ziekenboeg begint eindelijk leeg te lopen.

Colin Coosemans en Kasper Dolberg werden gemist bij Anderlecht. In doel heeft Mads Kikkenborg niet teleurgesteld tegen Mechelen, maar toonde zich zwakker tegen KAA Gent. Voorin zullen Luis Vazquez noch Keisuke Goto dezelfde meerwaarde brengen als Dolberg.

Goed nieuws voor David Hubert, de twee afwezigen zijn nu terug. "Ze zijn beschikbaar en kunnen spelen", bevestigde de Anderlecht-coach zelf volgens La Dernière Heure.

Hij gaf ook een update over Jan Vertonghen. Een voorspelling doen over de terugkeer van de kapitein blijft riskant. De voormalige Rode Duivel heeft een terugval gehad en is opnieuw afwezig sinds de winterstop.

Hubert toonde zich echter geruststellend. "Het is te vroeg om een terugkeerdatum vast te leggen. Hij is terug op het veld. Raakt opnieuw de bal en loopt. Hij traint deels met de groep. Ik zie terug de Jan die we begin januari hadden."

De tussenronde van de Europa League tegen Fenerbahce zou een eerste doel kunnen zijn, maar het team wilt geen risico's nemen: "Hij kan meegaan, maar we zullen zien of hij klaar is om te spelen. We proberen de balans te vinden met hem. Hoe dichterbij je bent, hoe groter je honger om terug te keren."

"Hij kan opnieuw vooruit kijken en zijn terugkeer nastreven. Hij is volledig toegewijd aan het project. We voelen dat hij hongerig is om op het veld te presteren." De ervaring van Jan Vertonghen zou zeker waardevol zijn in Turkije. Maar de kapitein blijft fragiel en wil niet de rest van zijn seizoen langs de kant doorbrengen.