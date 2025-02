JPL-speler doet opvallende onthulling over transfer van Thibaud Verlinden, Filip Joos is duidelijk: "Dit is echt met de handdoek gooien"

Opvallend moment afgelopen weekend. Thibaud Verlinden stond niet op het wedstrijdblad bij Beerschot voor de wedstrijd tegen KRC Genk. Later bleek dit door een nakende transfer te zijn.

Thibaud Verlinden was dit seizoen een belangrijke schakel bij Beerschot, daarom ook meteen zo raar dat hij niet op het wedstrijdblad stond voor de match tegen Genk. Later bleek dat hij niet mocht opgesteld worden vanwege een nakende transfers.

Dirk Kuyt was heel verrast en liet zijn frustraties ook blijken tegenover het bestuur. Na afloop reageerde hij wel opvallend positief over hoe zijn groep het gedaan had.

Uiteindelijk is Verlinden naar OH Leuven vertrokken. "Het is echt de handdoek gooien", vindt Filip Joos bij 90 Minutes. Beerschot staat alleen laatst en laat een sterkhouder zomaar vertrekken in de winter, opmerkelijk.

Maar KV Mechelen-speler Daam Foulon weet meer. "Er was blijkbaar een afkoopclausule. Moesten ze zakken naar de Challenger Pro League, dan zie die afkoopclausule veel lager zijn", onthulde hij.

"Dat is de reden waarom ze hem nu hebben weggedaan", gaat Foulon verder. Joos kan er dan wel iets meer begrip voor opbrengen. "Dan heb je wel 15% meer begrip voor het bestuur."