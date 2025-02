KVC Westerlo opnieuw alive and kicking? Timmy Simons spreekt rake woorden na zege in Kortrijk

KVC Westerlo kreeg eindelijk loon naar werken in de Jupiler Pro League. Het won met 1-2 bij KV Kortrijk en heeft zo een stevige stap gezet in 'Operatie Redding'. Toch wordt het nog een zeer moeilijk verhaal om zich te redden.

Het liefste wil KVC Westerlo in de top-12 eindigen. Dat is de enige manier om dan al zeker te zijn van een verlengd avontuur in de Jupiler Pro League. De komende weken spelen ze nog tegen onder meer Cercle Brugge, OH Leuven, Beerschot én Charleroi.

Dromen van verlengd verblijf in eerste klasse

Duels op leven en dood. Momenteel zijn De Kemphanen dertiende, maar de kloof met KV Mechelen is amper een puntje. En ook Dender (+2), OH Leuven (+3) en Cercle Brugge (+3) zijn nog kortbij.

En zo kan er plots weer veel na de zege in Kortrijk. Dat beseft ook Timmy Simons. De coach leek nog bijna op het kapblok te liggen, maar kan nu weer dromen van een verlengd verblijf in eerste klasse.

Nooit opgegeven

De voorbije weken werd vaak goed voetbal gespeeld, maar niet gewonnen. In Kortrijk was dat helemaal anders: "Met een groot hart en veel strijd kan je ook wedstrijden winnen", aldus Simons in een reactie daarover.

"Ik vind dat we een pluim verdienen. Onze jongens hebben nooit opgegeven. Ook niet toen we met een man minder waren."