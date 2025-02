David Hubert wil niet de weg van Club Brugge opgaan: "We hebben hierom gevraagd"

Anderlecht-trainer David Hubert is tevreden over de impact van nieuwkomers Lucas Hey en César Huerta. Ook de terugkeer van Kasper Dolberg ziet hij als een belangrijke troef. Daarnaast reageerde hij op de vraag van Club Brugge om matchen uit te stellen in aanloop naar Europese wedstrijden.

Hey en Huerta hebben zich snel aangepast aan het niveau van Anderlecht. “Dat is de verdienste van de jongens zelf en van de club", zegt Hubert.

“We hadden hiaten in de kern en die zijn opgevuld. Ze laten zich enorm ambitieus en hongerig uit, en ze tonen dat ook op het veld. Dat ze zo snel tactisch mee zijn, bewijst hun kwaliteiten.”

Huerta speelde in Mexico vaak 90 minuten, maar de intensiteit in België is anders. “Zijn motor is niet hetzelfde als daar,” verklaart Hubert. “We wisten dat hij op dit niveau kon doorgaan, maar dit is nog iets anders.”

Dolberg maakte tegen Antwerp zijn comeback na drie weken blessure en dat stemt Hubert tevreden. “Het is de beste schutter van de ploeg, en als je die moet missen, is dat altijd ambetant. Zijn terugkeer geeft me meer mogelijkheden. In de zestien brengt hij uiteraard veel bij.”

Club Brugge vroeg om matchen uit te stellen om zich beter voor te bereiden op de Europese duels met Atalanta, maar dat is niet de aanpak van Hubert. “Als je in Europa wil spelen, dan gaat dat gepaard met veel wedstrijden. Dat kost soms punten in de competitie, maar het blijft onze ambitie om daaraan mee te doen. We zitten in dat ritme en gaan dat gewoon volhouden.”