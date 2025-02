Belgische doelman maakt héél veel indruk in Jupiler Pro League: vergelijking met Courtois wordt gemaakt

Als het van de statistieken zou afhangen, dan is Senne Lammens op dit moment de beste doelman in de Belgische competitie. En dus wordt er hier en daar al verder gedroomd van een grote carrière.

Na Davy Roef wist hij dit seizoen het meeste doelpunten te vermijden in de Belgische competitie, met vier penaltysaves is hij ook op dat gebied een expert en ook de andere statistieken geven Lammens hoge cijfers.

Werkpunt

Zowel qua reddingspercentage als aantal reddingen in het totaal staat de doelman van Antwerp helemaal bovenaan. En dus wil hij ook tegen KV Kortrijk nog eens uitpakken met een clean sheet en een goede prestatie.

Frank Boeckx ziet nog een paar werkpunten voor de jonge doelman: "In de lucht kan hij nog verbeteren, wat nodig zal zijn om echt mee te doen en zijn stempel te drukken in de topcompetities. Maar daar speelt vooral de leeftijd."

Zoals Courtois?

Toch gaat de gewezen doelman en huidig analist in Het Laatste Nieuws de loftrompet luiden: "Zijn shotstopping is zeer goed, net als zijn positiespel. Voetballend is hij goed. Hij kan kort en lang spelen. Met zijn rechter- en linkervoet. Hij heeft lengte met zijn 192 cm, hij heeft goede reflexen. Eén tegen één is hij sterk."

Er zit dan ook nog veel rek op volgens Boeckx: "Hij moet eerst nog één, twee jaar kunnen groeien. En zijn volgende club zal niet Barcelona of Real Madrid zijn. Maar ik sluit niet uit dat hij na een tussenstap kan eindigen waar Thibaut Courtois nu staat."