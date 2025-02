René van der Gijp en co houden zich niet in over ex-speler Gent én ex-speler Anderlecht: "Wereldtopper? Waarom speelt hij niet?"

Ajax Amsterdam won donderdagavond met 0-2 bij Union SG in de Europa League. Met dank aan een aantal youngsters uiteraard. Daarbij ook Jorthy Mokio, die een heel knap doelpunt scoorde. Maar wat met Rayane Bounida?

De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar dat gebeurt binnenkort. Rayane Bounida gaat verlengen bij Ajax. De 18-jarige aanvaller ziet zijn kans op een doorbraak bij de Amsterdammers binnen handbereik en Ajax deed een inspanning om hem te behouden.

De voorbije weken was er nochtans heel wat commotie over het gewezen talent van RSC Anderlecht. Diverse clubs wilden hem en Bounida had een aflopend contract. Rest de vraag: wanneer zien we hem in de eerste ploeg?

Hélène Hendriks opende de debatten over de youngsters in Vandaag Inside: "Hij speelde bij Gent. Als je hem ziet spelen ... Marco van Basten was zelfs lyrisch. Hij scoort zelfs op zijn zestiende al ... Prachtig."

En wat met Bounida?

René van der Gijp pikte meteen in: "Het zijn spelers die ook naar Barcelona of Chelsea kunnen, maar toch voor Ajax kiezen. Dat is mooi. Meer speelkansen? Natuurlijk."

Om vervolgens het geweer van schouder te veranderen richting Rayane Bounida: "Die is 18. Ze zeggen dat het een wereldtopper is. Waarom speelt hij dan niet?"