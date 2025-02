"We gaan toch dat scenario niet krijgen?" Marc Degryse doet een opvallende uitspraak over Club en... Cercle Brugge

Club Brugge staat dinsdagavond oog in oog met Atalanta. Een match waar voor beide ploegen heel veel van afhangt.

Club Brugge heeft een doelpuntje meer op zak dan Atalanta. De inzet is bijzonder groot dinsdag, zowel sportief, maar ook financieel. Een kwalificatie levert immers een extra 11 miljoen euro op. En dan volgt er automatisch nog meer…

Al vreest Marc Degryse wel dat het enorm moeilijk zal worden, zeker door de manier waarop Club Brugge won, met die goedkope penalty in het slot van de wedstrijd.

“Als ik hoor dat Atalanta en pers nog dagenlang jammerden, dan moet ik er geen tekening bij maken: Atalanta is op revanche uit”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Brugge mag zich volgens Degryse vooral niet gek laten maken, al zit een uitschakeling er natuurlijk altijd in. Atalanta was de favoriet voor deze dubbele confrontatie begon. En Degryse eindigt met een opvallende uitspraak...

“En natuurlijk zul je in cruciale fases een uitstekende Simon Mignolet nodig hebben. Maar dat het kán, ja, daar geloof ik wel in. We gaan toch geen scenario krijgen waarbij het Belgische voetbal in maart maar één vertegenwoordiger meer heeft in Europa: Cercle Brugge?”