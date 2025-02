Serieuze domper: einde regulier seizoen voor absolute sterkhouder JPL-club

Na twaalf opeenvolgende basisplaatsen was zijn afwezigheid tegen Anderlecht al een verrassing. Door een kleine spierscheur zou Yacine Titraoui naar verwachting het einde van de reguliere fase van de Zebra's missen en pas terugkeren voor de play-offs.

Hij werd vervangen door Etienne Camara om naast Adem Zorgane te spelen, maar ondertussen is gebleken dat de Algerijnse middenvelder inderdaad een vrij ernstig probleem heeft dat meerdere weken zorg nodig zal hebben.

Reguliere fase voor Yacine Titraoui in Charleroi beëindigd?

Yacine Titraoui heeft last van een kleine scheur die hij opliep tijdens de verplaatsing van de Zebra's naar Beerschot. "Normaal gesproken zal hij drie of vier weken competitie missen", fluisterde Rik de Mil in de perszaal van het Stade du Pays na de nederlaag tegen Anderlecht.

"Het is jammer, want hij is een belangrijke speler voor ons. Maar ik ben blij dat Etienne Camara zijn terugkeer heeft kunnen maken. Het is nooit gemakkelijk om tegen Anderlecht te starten, maar zijn prestatie was goed."

Hoewel Charleroi na deze nederlaag tegen Anderlecht waarschijnlijk definitief heeft afgezien van de Champions' Play-Off, blijft de blessure van Titraoui een zware klap voor Rik de Mil. Hij zal hoogstwaarschijnlijk afwezig zijn bij de verplaatsing naar Westerlo, de thuiswedstrijden tegen Genk en Mechelen, en vervolgens de wedstrijd tegen Club Brugge in Jan Breydel om de reguliere fase af te sluiten.