Club Brugge heeft het al eens geflikt tegen Aston Villa: Nicky Hayen en Hans Vanaken laten zich uit over Champions League-loting

Club Brugge kent zijn tegenstander in de 1/8e finales van de Champions League. Blauw-zwart komt opnieuw uit tegen Aston Villa.

Club Brugge gaat verder in de Champions League. De knappe resultaten tegen Atalanta hebben ervoor gezorgd dat blauw-zwart doorgaat naar de 1/8e finales.

Vrijdag ging Club in de trommel, in het Zwitserse Nyon. Daar werd Aston Villa geloot als volgende tegenstander, eentje die ze in de League Phase al eens zijn tegengekomen. Uiteindelijk hield Club aan die wedstrijd wel een goed gevoel over.

Dat beaamt ook kapitein Hans Vanaken, die wel zin heeft in de reis naar Engeland. "We hebben ook al gehoord dat het stadion van Aston Villa heel mooi is en heel sfeervol kan zijn. Daar kijken we naar uit", zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

Club won in de League Phase met 1-0 in eigen huis, na die rare handsfase met Tyrone Mings. Toen was blauw-zwart de underdog, en nu nog steeds volgens coach Nicky Hayen.

"Ze hebben een groter budget en een betere ploeg, maar dat wil niet zeggen dat wij minder kwaliteit tonen op het veld. Wij hebben ons in de Champions League al heel goed gepresenteerd, ook tegen hen, en dat moeten we nu verderzetten", vertelde hij.