Dante Vanzeir speelt tegen ex-ploeg KRC Genk: "Als ik heel eerlijk ben..."

Zondag spelen KAA Gent en KRC Genk tegen elkaar. Voor Dante Vanzeir is het een ontmoeting met zijn ex-club.

Amper vijf matchen speelt Dante Vanzeir nog maar in het truitje van KAA Gent, maar hij heeft meteen de harten van de supporters weten te veroveren.

“Dat heeft ook weer met vertrouwen te maken. Zij geven het aan mij, en zo krijgt de ploeg dat ook. Ik ben superblij dat de supporters me zo ontvangen. Op die manier kan ik zo snel mogelijk mijn ding doen op het veld”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Drie jaar geleden miste Vanzeir met Union SG de titel, bij KRC Genk kon hij niet doorbreken. Er zijn dus nog wat rekeningen te vereffenen voor de Buffalo.

“Ik ben met Union kampioen geworden in tweede klasse, maar net niet in eerste. We haalden net niet de Champions League, en ik heb ook net niet de MLS kunnen winnen”, vertelt Vanzeir.

De honger is dus groot, ook tegen Genk. “Het is voor mij wel leuk om te tonen aan Genk wat voor speler ik ben geworden. Als ik heel eerlijk ben, ben ik nooit een typische Genk-speler geweest. Ik ben iemand die veel op kracht doet en ertegen aan gaat, terwijl er bij Genk heel veel verfijnde jongens rondlopen.”

Tijdens de periode van Vanzeir in Limburg misschien zelfs nog meer dan nu. “Maar ik ben super dankbaar voor al de jaren die ik op de club heb mogen doorbrengen”, besluit hij.