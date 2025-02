Johan Boskamp komt al met duidelijke waarschuwing voor Club Brugge met oog op Aston Villa

Club Brugge speelt binnenkort de 1/8e finales van de Champions League. Daar komen ze Aston Villa weer tegen, Johan Boskamp weet dat het allesbehalve makkelijk zal worden.

Club Brugge heeft dit seizoen al heel veel indruk gemaakt in de Champions League. Blauw-zwart schakelde na een sterke League Phase ook nog eens Atalanta uit in de tussenronde.

En niet zomaar. De heenwedstrijd op Jan Breydel eindigde in een 2-1 overwinning, terwijl de Bruggelingen een week later een 1-3 zege boekten in Bergamo. Allebei verdiende overwinningen.

Nu komen ze in de 1/8e finales Aston Villa weer tegen. In de League Phase wonnen ze in eigen huis met 1-0, na die bizarre handsbal van Tyrone Mings, die de wereld rondging. Zouden ze het tegen de Premier League-club opnieuw geflikt krijgen?

"Daar zou ik toch niet te makkelijk van uitgaan", waarschuwt Johan Boskamp al bij Het Belang van Limburg. "Ik heb ze deze week nog zien spelen tegen Liverpool en toen waren ze écht goed."

"Met Rashford, Asensio en Malen erbij is het huidige Villa toch een pak sterker geworden dan de ploeg die een paar maanden geleden nog verloor in Brugge. En zo een flutpinanti gaan ze niet nog eens weggeven", besluit hij.