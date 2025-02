Anderlecht ziet overbodige speler deze zomer terugkeren: 'Huidige club heeft aankoopoptie, maar kan de som niet ophoesten'

Louis Patris is mogelijk aan zijn laatste maanden bezig bij STVV. De Limburgers hebben dan wel een optie om de flankverdediger definitief over te nemen van RSC Anderlecht, maar die is op financieel vlak niet haalbaar.

STVV huurt Louis Patris tot het einde van het seizoen van RSC Anderlecht. De 23-jarige flankverdediger is een vaste waarde bij De Kanaries én gaf zelf al aan dat hij graag langer op Stayen wil blijven. De liefde is overigens wederzijds. Ook STVV staat open voor een verlengd verblijf van de flankverdediger. Onder de huidige voorwaarden is een definitieve transfer echter niet aan de orde. De Kanaries hebben een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro om Patris definitief naar Limburg te halen. La Dernière Heure weet dat dat bedrag - in combinatie met de loonsvoorwaarden van de flankverdediger - simpelweg niet haalbaar is voor STVV. Al wil dat niet zeggen dat de deur helemaal gesloten is. Paris werd bij Anderlecht gewogen én te licht bevonden. Een toekomst in Brussel heeft de 23-jarige Belg simpelweg niet. Hij zal de voorbereiding op het nieuwe seizoen wellicht in Brussel beginnen, terwijl Anderlecht hem wil verkopen. Heeft Louis Patris nog een toekomst bij RSC Anderlecht? Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Patris op twee miljoen euro. De flankverdediger heeft nog een contract tot medio 2028 bij Anderlecht. De Belgische recordkampioen betaalde in 2023 3,5 miljoen euro aan OH Leuven om hem binnen te halen.