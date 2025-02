KAA Gent heeft belangrijke informatie voor wie de match op zaterdag tegen Club Brugge niet kan bijwonen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De topper tussen KAA Gent en Club Brugge werd een dag verplaatst. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de ticketverkoop.

De Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge wordt door de Europese wedstrijd van blauwzwart in de Champions League verplaatst.

In plaats van zondag 2 maart te spelen wordt de wedstrijd nu op zaterdag 1 maart om 16 uur gespeeld. Dat zorgt voor het nodige werk qua tickets.

“Tickets die verkocht werden voor zondag zijn op zaterdag ook geldig, ook indien de originele datum nog op het ticket staat”, klinkt het bij de Buffalo’s. “Je hoeft hiervoor niks te doen, gewoon je ticket of je abonnement meebrengen zoals gewoonlijk.”

Wie een los ticket kocht voor zondag en niet in de mogelijkheid is op zaterdag langs te komen krijgt het ticket terugbetaald. Daarvoor moet je je via de website van KAA Gent wel registreren voor vrijdag 28 februari om 9 uur.

“Kocht je een ticket aan de loketten en kun je op zaterdag niet komen, ga dan opnieuw langs bij ticketing om je terugbetaling af te handelen. Dat kan tot en met vrijdag 28 februari. De loketten zijn op zaterdag 1 maart NIET geopend”, voegt KAA Gent er nog aan toe.