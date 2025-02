"Waar is hij gebleven?" - Enige echte Anderlecht-krijger verdwijnt stilaan uit beeld nu ze hem absoluut nodig hebben

Onze titel voor het verslag van de match van zondag tussen Anderlecht en Union was: "Als er moet geknokt worden, geeft Anderlecht niet thuis." Maar waarom dan ook de enige jongen die het vuur erin krijgt niet gebruiken?

Het is een vraag die velen zich stellen, niet alleen wij. Toen de opstelling van Anderlecht zondag bekend werd, waren de reacties eronder op X nogal eenzijdig: "Waar is Jan-Carlo Simic?" Een terechte vraag, want de nog steeds maar 19-jarige Serviër is zowat de enige die dit seizoen nooit echt door de ondergrens gezakt is.

Pas derde in de pikorde

Dat heeft veel te maken met zijn mentaliteit. Simic is een krijger, iemand die er altijd voor gaat. Maar de voorbije zes matchen mocht hij enkel tegen Charleroi spelen. In de pikorde is hij achter Lucas Hey en Adryelson verzeild geraakt.

We kunnen de redenering van David Hubert wel ergens snappen. Hey is gehaald om de opbouw van achteruit op te zetten en Adryelson is ook wel een stevige verdediger die daarnaast ook nog eens enorm hoog springt. Maar in matchen zoals tegen Union en komende zondag tegen Standard heeft Anderlecht meer nodig.

Een mannetjesputter, daar heeft Anderlecht er niet genoeg van. Als er in de loopgraven moet gekropen worden, kan paars-wit niet mee. En zolang zowat alle creatieve spelers out zijn, zal het nochtans zo moeten gebeuren. Zonder Verschaeren, Stroeykens, Edozie, Degreef en Dolberg heeft Anderlecht weinig rondlopen dat een kans kan creëren.

De enige die het vuur erin krijgt

In de duels moeten ze het afleggen. Dan heb je beter er eentje in de ploeg die er het vuur kan inkrijgen. Simic is zo iemand. De vraag is of hij nog aan de bak gaat komen als ook Jan Vertonghen klaar is voor een basisplaats en er eindelijk van die vijfmansverdediging wordt afgeweken.

Anderlecht komt telkens in de problemen omdat het op het middenveld een man te weinig heeft. Het was hallucinant om zien wat een ruimte er voor Dendoncker en Leoni soms lag en niemand die erin kwam gelopen. Hazard zou dat in principe wel moeten kunnen, maar die zwerft te veel over het veld.

Zondag mag Anderlecht zich aan eenzelfde match als tegen Union verwachten: veel duels, veel druk en razendsnelle omschakelingen. Of David Hubert dan nog aan Simic kan passeren...