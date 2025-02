Het grote probleem van Beerschot: in de aanval ontbreken ze een heel belangrijk profiel

Ondanks een numerieke meerderheid wist Beerschot afgelopen weekend het laken niet naar zich toe te trekken op het slechte veld van Dender. Ondanks dat het team duchtig versterkt is in de winterstop is er aan één profiel niet gedacht. Of het was te duur.

Beerschot probeerde wel hoor tegen Dender, maar kwam amper tot kansen. Om voorbij de achterlijn Pupe, Cools en Ruyssen te geraken heb je immers andere wapens nodig dan wat de Ratten rondlopen hebben, zeker in die modderpoel.

Beerschot probeerde het al combinerend over de grond, maar dat lukte niet tegen een muur van drie die gemiddeld zo'n 1m90 groot is. De grootste aanvaller van Beerschot is Antoine Colassin en die is 1m86 en speelt eigenlijk als nummer 10.

In zo'n match moet je oorlog kunnen maken in het strafschopgebied en dat kan Beerschot al heel het seizoen niet. Soms eens bij een vrije trap als Konstantopoulos en Mbe Soh mee mogen oprukken, maar voor de rest kan er geen power play ontwikkeld worden.

Het is iets dat tijdens de wintermercato over het hoofd werd gezien. Of beter gezegd: er werd geen profiel gevonden dat betaalbaar is. Een grote, sterke spits met scorekwaliteiten is niet goedkoop. En de financiën van Beerschot zijn zo goed als uitgeput geraakt.

Een probleem als je straks tegen Kortrijk, STVV, Westerlo, Cercle of Dender moet spelen in de Relegation Play-offs, want die hebben allemaal wel die aanvallende kracht én staan ook in verdediging met heel wat torens op het veld. Het zal dus op combinatie moeten gebeuren, maar ook dan is er nog heel wat werk voor de boeg.