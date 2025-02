Interesse in De Cuyper wordt alsmaar groter, Premier League lonkt naar Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arsenal heeft zijn ogen gericht op Maxim de Cuyper van Club Brugge, maar het zal niet makkelijk zijn voor de Premier League-club. De Engelse topclub krijgt concurrentie van zowel West Ham United als AC Milan

Maxim de Cuyper heeft indruk gemaakt bij Club Brugge, en dat heeft verschillende topclubs in Europa aangetrokken. Volgens berichten van TuttoSport is AC Milan bijzonder geïnteresseerd en zou een vertegenwoordiger van de Italiaanse club al in gesprek zijn geweest met de entourage van de speler.

Hoewel Milan de eerste stappen heeft gezet, lijkt Arsenal op dit moment de beste kaarten te hebben. De Premier League-club zou volgens Sportwitness deze week contact opnemen met de entourage van De Cuyper, om hun interesse verder te onderzoeken en mogelijk hun bod uit te brengen.

Ook West Ham is geïnteresseerd in de verdediger van Club Brugge al lijkt die kans wel heel klein te zijn. Vooral omdat Arsenal en AC Milan over meer budget beschikken.

Volgens Transfermarkt bedraagt de waarde van de Rode Duivel 12 miljoen euro. Club Brugge zou toch graag 25 miljoen euro willen cashen voor hun sterkhouder.

De 24-jarige verdediger speelde dit seizoen al 24 wedstrijden in de Jupiler Pro League en scoorde daarin één keer en gaf vijf assists. Benieuwd of De Cuyper na dit seizoen Jan Breydel achter zich laat.