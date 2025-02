Opvallend: Anderlecht begint pas vandaag aan voorbereiding voor Clasico na zwaar programma

Voor de zevende keer heeft Club Brugge punten verloren na een Europese wedstrijd, dit keer tegen Standard. De troepen van Nicky Hayen hebben rust nodig... net als die van David Hubert. De focus ligt op de voorbereiding van deze teams voor de 28e speeldag van de Pro League.

Dankzij twee overwinningen tegen Atalanta heeft Club Brugge zich historisch gekwalificeerd voor de achtste finales van de Champions League. Maar in de competitie heeft het team van Nicky Hayen op miraculeuze wijze gelijkgespeeld tegen STVV in de laatste momenten, voordat het werd verslagen door Standard.

Volgens de hoofdcoach van blauw-zwart zijn vermoeidheid en het opeenvolgen van wedstrijden de belangrijkste oorzaken van deze tegenvallende prestaties in de Jupiler Pro League. "We hebben de laatste weken zoveel energie verbruikt, het is logisch dat we die nu missen."

"We proberen iedereen in vorm en fris te houden, maar 100% concentratie behouden is niet altijd eenvoudig. Na een midweekwedstrijd speelden we zelfs bijna een helft met tien man, dus je weet dat het erg moeilijk wordt", verklaarde hij zondag op de persconferentie.

In Brugge en Anderlecht wordt naar rust gezocht, terwijl Standard de intensiteit niet verlaagt. In afwachting van hun dubbele confrontatie tegen Aston Villa, krijgt Club Brugge dus een volledige week om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen KAA Gent.

De Vlaamse derby is echter verplaatst van zondag naar zaterdag, waardoor er een dag minder is voor voorbereiding en rust. De Bruggelingen, die vanaf zondagavond twee dagen vrij hadden, hervatten de trainingen op woensdag met drie volledige dagen over om zich voor te bereiden.

Ook Leko gaf rust

De situatie is vergelijkbaar bij Sporting Anderlecht. De Mauves hebben ook veel wedstrijden gespeeld en kampen sinds het begin van het seizoen met verschillende blessures. Het team van David Hubert heeft rust nodig, en de Anderlechtse coach had ook twee dagen vrij gegeven aan zijn spelers, die eveneens woensdag hervatten met vier geplande trainingen voor de Clasico van zondag, aan de Maas.

Bijzonder is dat Ivan Leko na de overwinning in Jan Breydel ook twee dagen rust had gegeven, terwijl hij normaal slechts 24 uur pauze geeft. Ook de Rouches hervatten woensdag de trainingen, maar met vijf geplande sessies voor de cruciale wedstrijd van zondag. Zou deze extra training het verschil kunnen maken voor Standard?