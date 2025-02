Voormalige Rode Duivel vecht met volle overgave tegen dodelijke ziekte: "Het is niet omdat je twintig minuten voor tijd een kans naast trapt, dat de wedstrijd gespeeld is, toch?"

Voormalig topschutter Toni Brogno kreeg eind november een zware klap te verwerken toen bij hem leverkanker werd vastgesteld. Een operatie bood geen oplossing, maar de voormalige Rode Duivel weigert op te geven.

Eind november voelde Brogno zich enkele dagen minder goed, maar dat het om iets ernstigs ging, had hij niet verwacht. De diagnose van leverkanker kwam dan ook als een mokerslag.

Toch weigert Brogno bij de pakken neer te zitten. "Twee maanden geleden heb ik dat slechte nieuws gekregen, maar ik wil vooruitkijken en hoop om de volgende keer beter nieuws te krijgen”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

In eerste instantie probeerden artsen de tumor operatief te verwijderen, maar dat bleek geen optie. Ondanks deze tegenslag bleef Brogno strijdvaardig. “Het is niet omdat je twintig minuten voor tijd een kans naast trapt, dat de wedstrijd gespeeld is, toch? Het is nu gewoon zaak van die volgende bal wél binnen te trappen", besluit Brogno.

Hartverwarmende steun van voormalige clubs

Ook zijn voormalige clubs tonen hun betrokkenheid. Charleroi, OH Leuven, Westerlo en het Franse Sedan lieten van zich horen. “Van Westerlo kreeg ik een truitje met mijn naam op dat door de hele ploeg was gehandtekend, samen met een kaartje met een gedicht", vertelt hij.

Twee weken geleden woonde Brogno voor het eerst sinds zijn diagnose weer een wedstrijd bij. Samen met zijn broers gaf hij de aftrap bij Charleroi - Anderlecht. Brogno hoopt binnenkort opnieuw een match bij te wonen, want voetbal blijft een belangrijk deel van zijn leven.