Bob Madou zegt wat nieuw competitieformat moet doen: "Ik denk dat het mogelijk is"

Het was bijzonder nipt, maar het is er wel van gekomen. 18 clubs zonder play-offs, dat is het nieuwe competitieformat in de Jupiler Pro League.

De tweederdemeerderheid om het nieuwe competitieformat erdoor te krijgen is gehaald op de Algemene Vergadering van de Pro League.

De meeste topclubs zijn tevreden met het resultaat, maar het is nu ook geen reden om de champagneflessen boven te halen.

Bob Madou van Club Brugge is blij met de keuze en ook dankbaar aan de mensen die zich achter het nieuwe competitieformat schaarden.

“Zij hebben in een zeer moeilijke context met meningen die niet zo eenvoudig te verenigen zijn, een meerderheid gecreëerd. Dat is hun verdienste, niet de onze”, was hij duidelijk bij Sporza.

Van feeststemming is er geen plaats. “Het is niet het moment om triomfantelijk te zijn. Het is een nipte meerderheid voor een compromis.”

Al ziet Madou wel het belang van deze keuze voor zich. “Met de ploegen met Europese ambities moeten we erin geloven dat we van plek 8 naar 6 kunnen in Europa. Ik denk dat dit format dat mogelijk maakt.”