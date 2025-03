Francis Amuzu (ex-Anderlecht) mist zijn eerste wedstrijd bij Grêmio, maar daar is een goede reden voor

Grêmio nam het op tegen Juventude. Opvallend: geen Francis Amuzu te bespeuren op het wedstrijdblad.

Een week geleden verblijdde Francis Amuzu zijn nieuwe fans met een fraaie eerste assist voor Grêmio. Meteen ook een belangrijke, want het was voor de winnende treffer in een 2-1 overwinning op Juventude in het Gaucho-kampioenschap, een competitie voor de topclubs van de staat.

De return vond zaterdag plaats. Dit keer stond Amuzu niet op het wedstrijdblad. Niet echt een verrassing: hij was ook gewoon niet opgeroepen voor de wedstrijd.

Voor de reden moeten we niet te ver zoeken. Lokaal mediakanaal Esportes GZH meldt dat de voormalige Anderlecht-speler deze week wat spierpijn voelde tijdens de training.

Tests wezen echter uit dat er geen sprake was van een blessure. De afwezigheid van Amuzu gisteren was vooral een voorzorgsmaatregel van coach Gustavo Quinteros en zijn staf.

Zonder hem had Grêmio het moeilijk tijdens de wedstrijd. Martin Braithwaite en zijn teamgenoten stonden 2-0 achter, maar gingen door naar de extra tijd en wonnen uiteindelijk na strafschoppen. Grêmio plaatste zich zo voor de finale van de competitie. Volgt binnenkort de eerste trofee in de carrière van Francis Amuzu?