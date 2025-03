Juventus op kop, maar Anderlecht, Standard en Gent opvallend in top-5 van opmerkelijke statistiek

Op maandagavond heeft Juventus met 2-0 gewonnen van Hellas Verona. Het is dichter bij de top van het kampioenschap gekomen. De Oude Dame heeft zo ook meteen haar 14e clean sheet in de Serie A behaald.

Terwijl Inter, Napoli en Atalanta punten laten liggen aan de top van het klassement, is Juventus in topvorm en is het teruggekomen tot op zes punten van de eerste plaats. Op maandag heeft De Oude Dame zich op eigen veld met 2-0 over Hellas Verona heen gezet.

De spelers van Thiago Motta hebben in de competitie niet meer verloren sinds 25 januari tegen Napoli. Met nog elf speeldagen te gaan in de Serie A - oftewel na 27 wedstrijden - heeft Juventus ook al zijn 14e clean sheet van het seizoen behaald in de binnenlandse competitie. Een indrukwekkende statistiek.

Juventus net voor Atlético Madrid... en Anderlecht

Inderdaad, Juventus is het Europese team met de meeste clean sheets in de vijf grote competities, net voor Atlético Madrid met 13.

De Colchoneros, tweede in LaLiga na FC Barcelona, staan in deze statistiek gelijk met... Anderlecht, waar Colin Coosemans ook 13 keer zijn doel schoon heeft gehouden in 26 wedstrijden - precies zoals Jan Oblak.

Mooie statistieken waarbij onze Jupiler Pro League-clubs het goed doen, aangezien Anthony Moris al aan 12 clean sheets zit voor Union. Net als Standard, met drie verschillende keepers (8 voor Epolo, 3 voor Henkinet, 1 voor Bodart) en KAA Gent (11 voor Roef, 1 voor Schmidt).