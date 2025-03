Vanhaezebrouck over coaches Union: "Bij Club Brugge zeiden ze dat ooit, maar dat bleek toen niet waar"

Union SG is heel goed bezig de laatste maanden. Ze maakten indruk op bezoek bij Ajax Amsterdam en lieten ook in de competitie al heel wat mooie dingen zien in 2025. Mogelijk worden ze een titelkandidaat, voor het vierde jaar op rij.

Het wordt bijna een interessante quizvraag: met welke coaches speelde Union SG de voorbije seizoenen telkens opnieuw aan de top van de Belgische competitie?

Vierde coach, vierde keer op dreef

Elk jaar komt er wel een nieuwe coach de honneurs waarnemen. En of het nu Mazzu, Geraerts, Blessin of Pocognoli is: de resultaten zijn er. Vier jaar op rij spelen ze de Champions' Play-Offs en daarin spelen ze volop mee voor de titel.

“In Brugge heb ik ooit iemand horen beweren dat het niet uitmaakte wie er trainer was, omdat de structuur op poten stond. Achteraf is met verschillende trainers bewezen dat dat niet zo is", is Hein Vanhaezebrouck kritisch in Het Nieuwsblad.

Pocognoli maakt het waar

"Bij Union zouden ze dat wél kunnen zeggen. Altijd weer een trainer vinden die het waarmaakt, dat is niet evident. Maar zoals het ook onbekende transfers doet die hun nut bewijzen, zo is de keuze voor Pocognoli een schot in de roos."

De gewezen coach en huidig analist is onder meer onder de indruk van wat Pocognoli laat zien met Union en hoe hij de lat hoog legt intern, maar naar buiten toe wel positief blijft.