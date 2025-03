📷 Opvallend: Besnik Hasi moet na zijn ontslag de troon afstaan aan degradatieconcurrent die nu de kroon spant

Begin deze week werden maar liefst twee trainers ontslagen in onze competitie. Zowel bij Antwerp als bij KV Mechelen werden respectievelijk Jonas De Roeck en Besnik Hasi ontslagen. Hasi, die tot dat moment de langstzittende trainer in de competitie was, moest zijn positie nu afstaan aan Dirk Kuyt.

Op 28 december 2023 werd Dirk Kuyt aangesteld als hoofdtrainer bij Beerschot. Zijn belangrijkste taak was om Beerschot terug naar de Jupiler Pro League te brengen. Een geslaagde missie want Beerschot werd kampioen in 1B.

Toch duurde het even voordat Kuyt besloot een nieuw contract te ondertekenen op Het Kiel. Na veel beloftes van de club om sportief te versterken, besloot Kuyt uiteindelijk om bij Beerschot te blijven.

Langstzittende coach in de Jupiler Pro League

Met een periode van 1 jaar, 2 maanden en 5 dagen is Dirk Kuyt nu de langstzittende coach in de Jupiler Pro League. Er is slechts één andere coach die langer dan een jaar bij zijn club werkt en dat is Ivan Leko van Standard.

De meeste trainers in de Jupiler Pro League zijn korter dan Dirk Kuyt bij hun club. Dit is opvallend, aangezien Beerschot het hele seizoen al onderaan het klassement staat.

KV Kortrijk veranderde bijvoorbeeld al twee keer van trainer. De op één na kortstzittende coach komt dan ook van de Kerels, met Bernd Storck. Ulderink werd dindsdag aangesteld bij Antwerp en is nu de kortstzittende coach van de competitie.