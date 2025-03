Hij verliet Anderlecht voor andere JPL-club en heeft er geen spijt van: "Ze hebben hun best gedaan om mij niet kwijt te spelen, maar mijn keuze was gemaakt"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Klaas Reynaert heeft recentelijk RSC Anderlecht verlaten voor Cercle Brugge, waar hij van een rol als financieel directeur naar CEO gaat. Een groot verlies voor paars-wit.

Alexander Vantyghem heeft vrijdag officieel zijn laatste werkdag als CEO bij Cercle Brugge. Met de jonge Klaas Reynaert (32 jaar), recent vertrokken bij RSC Anderlecht waar hij de functie van financieel directeur bekleedde, is de opvolging al wel verzekerd.

RSCA heeft er alles aan gedaan om hun financieel directeur te behouden. "Contractueel had ik een opzegtermijn van zes maanden en ze hebben mij daar aan gehouden. Ze hebben inderdaad ook hun best gedaan om mij niet kwijt te spelen, stelden nog voor om meer bij het operationele en sportieve betrokken te worden", onthult Reynaert in Het Nieuwsblad.

"Maar mijn keuze was gemaakt. Ik wilde te graag in dit project bij Cercle stappen", verzekert de nieuwe CEO van de Vereniging, dat donderdag zijn eerste Europese ontmoeting tegen Jagiellonia Bialystok zal beleven .

"De Europese match in Fenerbahçe was mijn laatste. Anderlecht heeft daar de kans laten liggen om Europees verder te gaan, maar het is leuk dat Cercle wel bij de eerste acht zat", verheugt Klaas Reynaert zich, die toegeeft dat hij veel heeft geleerd bij Anderlecht.

"Ik leerde bijvoorbeeld dat voetbal politiek is, maar ook dat goede spelers rekruteren cruciaal is en de enige weg naar succes", aldus Reynaert.