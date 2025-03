Gemiste kans? Smaakmaker Union had op dit moment bij Anderlecht of Standard kunnen zitten

Union SG geniet volop van de klasseflitsen van Sofiane Boufal, maar het had anders kunnen lopen. De Marokkaanse middenvelder werd afgelopen zomer namelijk aangeboden bij zowel Anderlecht als Standard.

Toch kwam het niet tot een deal en belandde Boufal uiteindelijk bij Union, waar hij steeds beter in vorm komt richting de Champions’ Playoffs.

Zijn recente prestaties tegen Ajax en Anderlecht maakten indruk. In de Johan Cruijff Arena en het Lotto Park toonde hij zijn technische finesse, met dribbels en balbeheersing van hoog niveau. Vorig weekend tegen Dender viel hij pas in het slotkwartier in, maar had hij genoeg tijd om een perfecte assist te geven aan Mohammed Fuseini.

Voor Boufal (31) is het een heropleving na een moeilijke periode. Hij sloot zich pas laat in de zomer aan bij Union en had anderhalf jaar niet gespeeld door blessures en zijn situatie bij Al-Rayyan. “Zijn naam werd uit de selectie geschrapt toen hij geblesseerd was, en toen hij fit werd, was er geen plek meer voor hem", klinkt het bij zijn entourage in Sudpresse.

De laatste keer dat Boufal zich echt kon laten zien, was op het WK 2022 in Qatar, waar hij een belangrijke rol speelde in de historische halvefinaleplaats van Marokko. Nadien verdween hij echter uit beeld, tot Union hem een kans gaf. Met geduld en hard werken komt hij nu weer op zijn beste niveau.

De clubs die hem lieten schieten, zullen zich intussen misschien afvragen of ze een kans gemist hebben. Zowel Standard als Anderlecht had een speler van zijn kaliber kunnen gebruiken in de titelstrijd en de race om Europees voetbal. Maar Boufal koos uiteindelijk voor Union, waar hij nu een sleutelspeler aan het worden is.