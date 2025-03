Vincent Euvrard gelooft nog in het behoud, ondanks dramatisch wedstrijdeinde

KRC Genk had het zwaar in Dender, waar het pas diep in de toegevoegde tijd ontsnapte aan puntenverlies. Tegen een moedig Dender leek de wedstrijd lange tijd zonder doelpunten te eindigen, maar een omstreden strafschop in de laatste seconde van de blessuretijd zorgde voor een dramatisch einde.

De omstandigheden waren allesbehalve ideaal in Dender. Het veld lag er dramatisch bij, wat de kwaliteit van het spel beïnvloedde. Toch slaagde Dender erin om Genk vanaf de aftrap onder druk te zetten. Dender creëerde de beste kansen van de wedstrijd, maar het ontbrak hen aan de afwerking om de score te openen. "We kunnen onszelf alleen verwijten dat we niet op voorsprong kwamen", zei Dender-trainer Vincent Euvrard na afloop. Onbegrip bij Dender De frustratie van Dender werd nog groter door de beslissing van de scheidsrechter in de slotminuten. Bij een poging van Adedeji-Sternberg werd de bal van de lijn gehaald, maar er werd vastgesteld dat Gilles Ruyssen de bal met de arm had geraakt. De VAR greep in en wees naar de stip tot grote teleurstelling van Euvrard. "Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we een penalty tegen krijgen, en dit begint echt veel te worden." Geloof is groot bij Euvrard Ondanks de zure nederlaag was Euvrard na de wedstrijd bijzonder trots op de prestatie en vechtlust van zijn team. Hij blijft geloven in het behoud van Dender, ondanks het pijnlijke verlies. Volgende week staat voor de Kadavers een levensbelangrijke uitwedstrijd tegen KV Mechelen op het programma. "We gaan er in Mechelen volop tegenaan", voegde Euvrard eraan toe. "Als de voetbalgoden ons goedgezind zijn, pakken we daar de drie punten."