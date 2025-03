Frank Boeckx heeft geen enkele twijfel over wat de oorzaak was van wanprestatie Anderlecht

4228

Anderlecht verloor met 2-0 op het veld van Westerlo en speelde een zwakke wedstrijd. Opvallend was dat Jan Vertonghen, die al in de eerste helft aan het opwarmen was, uiteindelijk niet in actie kwam. Frank Boeckx begrijpt er niets van.

Volgens Frank Boeckx ontbrak het Anderlecht aan leiderschap op het veld. "Vraag het maar aan Zeno Debast, die zal meteen zeggen hoeveel hij heeft opgestoken van Jan", stelde hij in Extra Time. "Ik vond het een wanprestatie omdat er geen leiders stonden." Leander Dendoncker was ziek. "Als je Jan opstelt, worden de spelers rond hem beter", benadrukte Boeckx. Zonder hem miste Anderlecht stabiliteit en organisatie. Ook doelman Coosemans ging in de fout. "Daar kan je niet meer op rekenen, en ineens was er niemand meer die het overnam", klonk het. Dit vertaalde zich in een slordige en inspiratieloze wedstrijd van paars-wit. Ondanks de kritiek op de inzet van Anderlecht, toonde een statistiek iets anders. "Zeven van de tien veldspelers van Anderlecht stonden in de top 10 van meest gelopen kilometers", merkte Filip Joos op. De spelers werkten hard, maar zonder resultaat. Voor Boeckx lag het probleem vooral bij de kwaliteit aan de bal. "Vazquez en Hazard zullen altijd hun truitje natmaken, maar het ging om rust, de juiste keuzes maken en vooruit durven voetballen. Westerlo schakelde snel om, terwijl Anderlecht te weinig vooruit speelde."