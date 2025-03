Patrick Goots ziet dat deze Antwerp-speler het bijzonder moeilijk heeft: "Zijn meerwaarde is ruim onvoldoende"

Antwerp kon in zijn eerste wedstrijden met nieuwe coach Andries Ulderink niet meteen indruk maken. The Great Old verloor met 0-1 van KAA Gent.

Antwerp speelde afgelopen weekend zijn eerste partij met Andries Ulderink op de bank, na het ontslag van Jonas De Roeck. Dat heeft toch niet voor het gewenste schokeffect gezorgd bij de spelers. Heel wat Antwerp-spelers hadden het moeilijk op de Bosuil, ook Dennis Praet. Patrick Goots ziet dat hij wel wat meer zou mogen brengen. "Zijn meerwaarde voor Antwerp is, in verhouding tot zijn kwaliteiten, ruim onvoldoende" zegt Goots bij Gazet van Antwerpen. "Als ik Vanderbiest hoor verwijzen naar het DNA van KV Mechelen, wel, dan mis ik bij Praet het DNA van Antwerp. Het draait al een heel seizoen niet en hij lijkt nu opnieuw gekwetst", gaat hij verder. Maar er is natuurlijk nog hoop dat alles goed komt. Dan zal Praet in ieder geval wel een tandje bij moeten steken. "Je kunt nooit iemand te vroeg afschrijven." "Antwerp legde Praet voor twee seizoenen vast, en mits een goede zomervoorbereiding weet je het natuurlijk nooit, maar momenteel geraakt hij niet in het ritme dat hij ooit heeft gehaald", besluit Goots.