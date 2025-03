Tijdens dramatisch seizoen: Lommel SK geeft grote fout toe

Lommel SK doet het echt niet goed in de Challenger Pro League. De club heeft onlangs wel gewonnen van Zulte Waregem, de eerste zege sinds 1 november was dat. Het feit dat hun "beste speler" vertrokken is deze winter, helpt ook niet echt.

Lommel SK beleeft een dramatisch seizoen. Onlangs was er de 1 op 33, maar afgelopen weekend volgde er dan wel de hoopgevende zege tegen Zulte Waregem. Dat was de eerste sinds 1 november 2024.

Opvallend was ook dat de club tijdens de wintermercato niet echt ingreep. Integendeel zelfs. Er kwam geen Belgische speler bij, terwijl Karim Dermane vertrok naar KV Kortrijk.

"Tijdens de winter is er sowieso niet veel gebeurd. Uiteindelijk hebben we besloten het met deze selectie te doen tot de zomer. Als je aan het begin van het seizoen een ambitie uitspreekt om tot het einde van het seizoen te strijden voor de prijzen en als je ziet waar we nu staan, dan is er iets niet goed gegaan", zegt CEO Mattijs Manders bij Het Belang van Limburg.

Karim Dermane vertrok naar Kortrijk in de JPL. "Het vertrek van onze beste speler, Karim, was een wens van de speler. Als club wil je zijn carrière ook niet dwarsbomen. Ik begrijp de reacties vanuit de supporters, maar het is een lastiger verhaal. Het was geen keuze van het hart."

De Lommel-CEO doet wel een pijnlijke vaststelling. "Ik geef toe dat we zijn belang onderschat hebben, maar voor Karim was het het juiste moment om zich te bewijzen in 1A. Het was een lastig besluit voor de korte termijn, maar voor de lange termijn ben ik ervan overtuigd dat het de juiste beslissing was", besluit hij.