Wedstrijden van Anderlecht als 'cadeau' voor politiek gewin? Schandaal in Europees Parlement

De Belgische justitie heeft samen met de Portugese autoriteiten een groot onderzoek gevoerd naar corruptie binnen het Europees Parlement. Donderdagochtend vonden er op 21 locaties huiszoekingen plaats in beide landen.

Het Chinese telecombedrijf Huawei zou betrokken zijn bij het omkopen van Europarlementsleden of hun medewerkers via luxueuze geschenken, etentjes, reizen en zelfs tickets voor wedstrijden van Anderlecht.

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zou de corruptie discreet hebben plaatsgevonden sinds 2021, onder het mom van commerciële lobbying. “Het ging om vergoedingen voor politieke standpunten en buitensporige geschenken met als doel commerciële belangen te bevorderen”, aldus een woordvoerder van het OM bij VRT.

Tijdens de huiszoekingen werden documenten en voorwerpen in beslag genomen die nu worden onderzocht. Justitie geeft voorlopig geen details vrij over de betrokken personen, om het vermoeden van onschuld te respecteren. Het blijft dus onduidelijk of bekende politici bij de zaak betrokken zijn.

Het gerecht zou zich in het bijzonder richten op Valerio Ottati (41), directeur public relations bij Huawei in Brussel. Hij beheert sinds 2019 de contacten tussen het Chinese telecombedrijf en het Europees Parlement. Daarvoor werkte hij tien jaar als parlementair medewerker van twee Italiaanse Europarlementsleden.

Onderzoeksjournalisten van Le Soir, Knack en Follow The Money melden dat verschillende lobbyisten die voor Huawei werken, zijn opgepakt. Huawei zou zich via politieke beïnvloeding hebben willen verzetten tegen Amerikaanse druk om het bedrijf uit te sluiten van gevoelige Europese contracten.