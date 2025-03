Bondscoach verrast ook met uitspraak: "Eén van de twee was opgeroepen geweest"

Bondscoach Rudi Garcia werd natuurlijk ook gevraagd naar de jonge gasten die ondertussen voor een andere nationale ploeg kozen. Die mannen met dubbele nationaliteit had hij wel graag willen overtuigen, maar hij verwijt hen ook niets.

Volgens Garcia speelt vaderlandsliefde een cruciale rol in de selectieprocedure. "Wanneer je wordt opgeroepen voor de nationale ploeg, moet je met volle overtuiging komen. Anders heeft het geen zin", stelde de Franse coach. "Het belangrijkste is dat we spelers hebben die zich voor de volle honderd procent inzetten voor België en alles geven voor het shirt."

Garcia ging ook in op de recente gevallen van Chemsdine Talbi en Konstantinos Karetsas, die ervoor kozen om respectievelijk voor Marokko en Griekenland uit te komen. "Ik heb niet genoeg tijd gehad om te kijken of we hen konden overtuigen, en Vincent Mannaert (technisch directeur van de Belgische voetbalbond, red.) evenmin. We moeten hun keuze respecteren, maar ook nagaan of we in het proces alles goed hebben aangepakt."

Volgens de bondscoach spelen er bij dergelijke beslissingen vaak familiale factoren mee. "Sommige jonge spelers staan onder invloed van hun familie en nemen soms keuzes die hen verscheuren," voegde hij eraan toe.

Daarnaast gaf Garcia aan dat een van beide spelers waarschijnlijk in zijn eerste selectie had kunnen zitten. "Ik hield hen, net als andere talenten, in de gaten. Het is heel goed mogelijk dat een van hen werd opgeroepen."

Met deze uitspraken onderstreept Garcia het belang van een goed opvolgingsproces bij de Belgische voetbalbond om talentvolle spelers met dubbele nationaliteit vroeg te overtuigen voor de Rode Duivels te kiezen.